Infraestrutura necessária para implantar Secretaria Regional do Crajubar entra em discussão no TJCE

O Grupo de Trabalho responsável pela implantação da Secretaria Judiciária Regional das Comarcas de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha (Crajubar) esteve reunido na tarde dessa segunda-feira, 9, no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). O objetivo foi debater o cronograma de digitalização dos processos e instalação do Sistema de Automação da Justiça (SAJ) nas Varas de Crato e Barbalha.

Além disso, a equipe tratou da redistribuição de ações, remodelagem dos fluxos, infraestrutura necessária e treinamento dos servidores. O encontro foi conduzido pelo juiz auxiliar da Presidência e coordenador do Grupo, Francisco Luciano Lima Rodrigues. Também participaram os secretários de Planejamento e Gestão, Sérgio Mendes; de Tecnologia da Informação, Denise Olsen; de Administração e Infraestrutura (Seadi), Moisés Costa; o gerente de Otimização Organizacional da Seplag, Welkey do Carmo; e a gerente de Gestão de Pessoas e Saúde Ocupacional, Jacqueline Alves.

Equipe

O Grupo de Trabalho foi instituído pela Portaria nº 267/2018, publicada no Diário da Justiça do dia 1º de março, com o objetivo de planejar, dimensionar e definir os procedimentos de instalação da Secretaria Judiciária da Região do Cariri, bem como identificar, modelar e manualizar os processos de trabalho.

Com informações do Tribunal de Justiça do Ceará