Infraestrutura: R$ 11 milhões são liberados para dessalinizador em Caucaia

A Prefeitura de Caucaia, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), conseguiu junto ao Ministério da Integração Nacional, através da Coordenadoria Especial de Proteção e Defesa Civil, a liberação de R$ 11 milhões para a execução da obra de um dessalinizador.

O empreendimento é fruto da articulação do prefeito Naumi Amorim em Brasília em busca desses recursos. Conforme o titular da Seinfra, Kleber Correa, agora será aberto o processo licitatório para o início efetivo das obras. “Vamos dar início à licitação para o quanto antes a obra começar. Quando estiver em operação, o dessalinizador tratará 50 metros cúbicos por hora de água”, revela.

Com isso, Caucaia consolida-se como primeiro município brasileiro a em breve operar com sistema de dessalinização da água do mar. O empreendimento será erguido numa área de 1.450 metros quadrados na Praia do Pacheco. O prédio abrigará equipamentos de dessalinização e tratamento da água do mar, escritório, laboratório e banheiro.

O dessalinizador beneficiará mais de 40.000 habitantes com abastecimento de água potável. Quando estiver em operação, será uma alternativa à escassez de recursos naturais com um custo operacional minimizado. A água tratada será distribuída pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece).

Com PMC