Inhamuns: Secretaria de Segurança diz não existir registro de ataque de onça a idosa

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que nenhuma ocorrência de ataque de onça foi registrado na Delegacia Regional de Tauá, unidade responsável pela Área Integrada de Segurança 22 (AIS 22).

De acordo com informações colhidas pelos investigadores, uma idosa, identificada como Antonia Domelina dos Anjos, deu entrada no hospital de Tauá, no dia oito de novembro, informando que teria sido vítima de mordidas de um animal silvestre.

O fato teria ocorrido na Zona Rural de Tauá. No dia 10 de novembro, a mulher teria tido alta, mas ficou fazendo curativos diariamente. Na tarde de ontem (27), Antônia deu entrada no hospital com sintomas de pneumonia, vindo a óbito no mesmo dia. A causa da morte, de acordo com os médicos, foi pneumonia.