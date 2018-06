Inscrições abertas para curso de violão em Caucaia

O Polo de Convivência Social Francisco Gois Façanha (Polo Camurupim), em Caucaia, está com vagas abertas para o curso de violão. As inscrições vão até a próxima quinta-feira, 21, para quem tem entre dez e 17 anos.

Os interessados precisam comparecer ao Polo Camurupim com a seguinte documentação: certidão de nascimento, declaração da escola, RG e CPF dos responsáveis, comprovante de endereço e NIS (caso possua).

Além do curso de violão, o Polo Camurupim está com os cursos de informática e ballet em andamento e com vagas disponíveis.

Serviço

Polo Francisco Gois Façanha

Onde: rua Ivan Bezerra, 42, Camurupim

Mais informações: 3342.2555

Com informações da Prefeitura de Caucaia