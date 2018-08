Inscrições abertas para cursos à distância do TCE

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE) está com inscrições abertas para cinco cursos a distância. São capacitações sobre Governança e Gestão de Tecnologia da Informação; Obras Públicas; Pregão Eletrônico; Legislação sobre Transparência, Moralidade e Integridade Pública; e Contratos Administrativos. A oferta é destinada a gestores e servidores públicos e sociedade em geral, com inscrições gratuitas feitas por meio do Sistema de Gestão Educacional.

A realização das atividades é do Instituto Escola Superior de Contas e Gestão Pública Ministro Plácido Castelo (IPC), órgão do TCE cuja principal finalidade é a promoção do aperfeiçoamento profissional, operacional e tecnológico dos servidores públicos do Estado do Ceará.

As inscrições devem ser feitas atendendo ao calendário de cada capacitação a seguir:

Modelos de Melhores Práticas para Governança e Gestão de Tecnologia da Informação (30 h)

Período: A definir;

Tutor: Prof. Esp. Ramon Jorge de Souza – Analista de Controle Externo do TCE Ceará;

Curso: Obras Públicas – Aspectos da Licitação e Execução (20 h)

Período: 10 de setembro a 08 de outubro de 2018;

Tutor: Prof. Esp. Adolfo Dantas Oliveira – Analista de Controle Externo do TCE Ceará;

Curso: Pregão Eletrônico segundo a Jurisprudência dos Tribunais de Contas (20 h)

Período: 10 de setembro a 08 de outubro de 2018;

Tutor: Prof. Ms. José Ricardo Dias – Técnico de Controle Externo do TCE Ceará;

Curso: A Legislação Brasileira sobre Transparência, Moralidade e Integridade Públicas – Sistema Brasileiro Anticorrupção (16 h)

Período: 10 de setembro a 01 de outubro de 2018;

Tutor: Prof. Ms. João Marcelo Rego Magalhães – Procurador-Geral do Banco Central;

Curso: Contratos Administrativos (20 h)

Período: 17 de Setembro a 15 de Outubro de 2018;

Tutor: Profª. Esp. Ana Lúcia da Glória de Oliveira Paula.

