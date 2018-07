Inscrições do Encceja terminam no dia 9

Brasileiros que vivem em outros países e não puderam concluir seus estudos na idade padrão têm uma nova oportunidade este ano para tentar regularizar a situação educacional e buscar melhores posições no mercado de trabalho. Uma nova edição do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos Residentes no Exterior, Encceja Exterior, está com as inscrições abertas desde o último dia 25. O prazo para se inscrever na prova termina no próximo dia 9. Vale ressaltar que não é cobrada taxa para inscrição.

O exame foi criado em 2001, como uma oportunidade para as pessoas que vivem no Brasil e em outros países tentarem colocar os estudos em dia. A aprovação nas provas – previstas para o dia 16 de setembro – garante uma certificação de conclusão de ensino. Cada prova tem 30 questões de múltipla escolha de áreas. O exame para o Ensino Médio terá questões nas áreas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemática, Linguagens e Códigos, Redação e Ciências Humanas.