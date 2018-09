Inscrições para Curso Mídia e Judiciário na Esmec se encerram nesta quinta

A Escola Superior da Magistratura do Ceará (Esmec) recebe, até esta quinta-feira (06), as inscrições para o curso “Mídia e Justiça: a Construção do Papel Político do Judiciário”, que será realizado nos dias 13 e 14 de setembro. A capacitação tem como objetivo fornecer aos participantes um panorama da relação entre o Sistema de Justiça, em especial a magistratura, e a mídia ao longo dos últimos 30 anos.

O treinamento é destinado a integrantes do Judiciário estadual e ocorrerá das 8h às 18h. As inscrições devem ser feitas exclusivamente por Formulário Eletrônico, devendo o solicitante aguardar a confirmação da inscrição pelo e-mail por ele fornecido.

Estão sendo ofertadas 50 vagas, sendo 30 para magistrados e 20 para servidores. A capacitação tem carga horária de 20h/a e está credenciada junto à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), conforme Portaria nº 168/2018.

Atuará como formadora a jornalista Grazielle de Albuquerque Moura Paiva, doutoranda em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e mestre em Políticas Públicas e Sociedade pela Universidade Estadual do Ceará (Uece). Trabalha e pesquisa Sistema de Justiça há mais de uma década, com ênfase na sua interface com a mídia. Em 2017 fez estágio doutoral como visitante no German Institute of Global and Area Studies (Giga), em Hamburgo, desenvolvendo pesquisa junto ao Institute of Latin American Studies (Ilas).

Grazielle foi assessora de comunicação do Ministério Público do Ceará, professora substituta do curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Ceará (UFC), além de atuar em projetos de comunicação para a extinta Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal. Foi também assessora de comunicação do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico (IBDU), produzindo artigos sobre Comunicação e Direito para veículos como El país, Le Monde Diplomatique e Jota e Justificando.

SERVIÇO

Curso: “Mídia e Justiça: a Construção do Papel Político do Judiciário”

Data de realização: dias 13 e 14 de setembro, na Esmec: Rua Ramires Maranhão do Vale, 70 – bairro Edson Queiroz, em Fortaleza

Horário: das 8h às 12h e das 14h às 18h

Inscrições: até 6 de novembro por meio de Formulário

Mais informações: (85) 3218.6188 e esmec@tjce.jus.br

Fonte: Esmec