Inscrições para o Conselho Gestor do Parque do Cocó terminam dia 28 de fevereiro

As inscrições para o Conselho Gestor do Parque Estadual do Cocó prosseguem até o dia 28 de fevereiro de 2018. Podem participar instituições da sociedade civil, através do Edital de Convocação e Cadastramento 01/2018. O link para o Edital se encontra na página da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (Sema), bem como o formulário a ser preenchido.

O Conselho Gestor é paritário, sendo formado por 24 vagas, sendo 12 preenchidas por instituições públicas e 12 para entidades da sociedade civil. Das vagas da sociedade civil, três são cativas, destinadas às universidades (uma vaga) e comunidades tradicionais (duas vagas). As vagas da sociedade civil são destinadas as ONGs e movimentos socioambientalistas (quatro vagas), entidades, associações e grupos organizados de bairros do entorno do Parque (quatro vagas) e representantes do setor privado dos municípios inseridos em áreas de abrangência do Parque (uma vaga). Assim, nove vagas estão abertas para serem preenchidas mediante seleção pelo Edital.

Os pré-requisitos para participação podem ser conferidos no Edital, no site da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará. O documento foi elaborado pelo Grupo de Trabalho destinado para este fim, legitimado através do Decreto 31.741/2015.

Com informações do Governo do Estado