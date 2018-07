Inscrições para o Fies vão até o próximo domingo

As inscrições para ter direito ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) vão até o próximo domingo (22) e os estudantes devem ficar atentos às regras para não perderem a oportunidade. No segundo semestre do ano, serão ofertadas 155 mil vagas e, desse total, 50 mil serão a juro zero, para candidatos com renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos por pessoa.

Pode se inscrever o estudante que tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir da edição de 2010, e alcançado a nota de corte das provas: uma pontuação igual ou superior a 450 pontos e superior a zero na redação. Para disputar uma das vagas no programa, é preciso se registrar no FiesSeleção. No primeiro cadastro, será solicitado o CPF e a data de nascimento do candidato.

Depois que o candidato tiver feito o registro no site, será enviado para o e-mail dele um login e uma senha. Com essas informações, é preciso voltar ao FiesSeleção e entrar em “já sou cadastrado”. Nessa etapa, além dos dados do candidato, serão necessárias as informações dos componentes do grupo familiar.

Alterar o curso ou suspender o contrato

O candidato pode mudar a opção de curso, mas isso só pode ser feito durante o período em que a inscrição estiver aberta. Depois de iniciado o contrato de financiamento, ele pode pedir a suspensão temporária do financiamento ou o fim do contrato. No caso de solicitar o encerramento da operação, será preciso pagar o saldo devedor, que pode ser parcelado.

Confira algumas das informações que serão solicitadas:

RG e CPF

Data de nascimento

Nota suficiente para se inscrever

Informações sobre seus familiares

Renda mensal familiar

Selecionar estado, município, curso e instituição de ensino

Escolher três opções de curso

Informar duração do curso

Governo do Brasil, com informações do MEC