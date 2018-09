Inscrições para o Seminário Precedentes Judiciais no Direito Brasileiro se encerram nesta quarta

Termina nesta quarta-feira (26) as inscrições para o Seminário “Precedentes Judiciais no Direito Brasileiro”, que será realizado na próxima sexta (28), na Escola Superior da Magistratura do Ceará (Esmec), das 8h às 12h. O evento é uma promoção da Esmec em parceria com o Programa de Pós-graduação em Direito da UFC, o Programa de Pós-graduação em Direito da Unichristus, a Pós-graduação Unifor, a Escola Superior do Ministério Público do Ceará e o Jurisdictio – Instituto de Aprimoramento do Conhecimento Jurídico.

O evento contará com dois expositores especialmente convidados, em razão da expertise sobre o tema Precedentes Judiciais: o professor José Rogério Cruz e Tucci, titular da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco (USP), e o professor Lucas Buril de Macedo, doutorando em direito processual civil pela USP.

Estão sendo ofertadas 200 vagas, sendo 60 destinadas aos integrantes do Poder Judiciário, 80 para as demais instituições parceiras e 60 para o público em geral. As inscrições serão feitas por meio deste formulário eletrônico disponível até dia 26 de setembro.

As inscrições dos alunos das instituições parcerias no evento serão realizadas pelas suas respectivas coordenações.

José Rogério

Professor Titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Possui graduação em Direito pela Universidade

de São Paulo (1978), mestrado em Direito pela Universidade de São Paulo (1980) e doutorado em Direito pela Università di Roma (1982).

Lucas Buril de Macedo

Doutorando em Direito Processual pela Universidade de São Paulo (USP). Mestre em Direito pela Faculdade de Direito do Recife da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Graduado em Bacharelado em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP). Membro da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo (ANNEP). Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP). Advogado e consultor jurídico.

SERVIÇO

Seminário: “Precedentes Judiciais no Direito Brasileiro”

Data: 28 de setembro de 2018, das 8h às 12h

Local: Auditório da Esmec

Carga Horária: 4 h/a com certificação pela Esmec

Inscrição: Por meio de formulário eletrônico até dia 26 de setembro.

Mais informações: Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará

esmec@tjce.jus.br e (85) 3218-6188; Jurisdictio – Instituto de Aprimoramento do Conhecimento Jurídico – jurisdictio@jurisdictio.com.br

Com informação da TJCE