Inscrições para o Sisu são antecipadas para terça

A abertura das inscrições em instituições de ensino superior públicas, pelo Sistema de Seleção Unificada, foi antecipada para esta terça-feira, 23, e vai até quinta, 26. Antes, o procedimento aconteria entre os dias 29 e 1° de fevereiro. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa do Ministério da Educação de divulgação do resultado do Enem 2017.

A Universidade Federal do Ceará vai ofertar 6.288 vagas no Sisu 2018. No total do Brasil, são 239.601 oportunidades em 130 instituições, entre universidades e institutos federais e instituições estaduais. Já a segunda etapa do Sisu ocorre entre 30 de janeiro e 7 de fevereiro.

O Sisu é o sistema informatizado do MEC onde instituições públicas de educação superior oferecem vagas a estudantes com base nas notas obtidas no Enem. No processo, cada candidato pode fazer até duas opções de curso. Podem concorrer estudantes que tenham feito o ENEM 2017 e obtido nota acima de zero na prova de redação.