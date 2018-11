INSS paga mais de 178 mil auxílios-doenças por transtornos mentais em 2017

Em 2017, foram concedidos 178.268 auxílios-doença, acidentários e previdenciários, em decorrência de transtornos mentais e comportamentais. Os dados são da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda. A especialista em saúde mental Virgínia Rozendo de Brito, explica que a falta de um ambiente de trabalho adequado pode trazer tanto problemas físicos como o adoecimento mental.

“Quando uma pessoa tem um adoecimento mental, no emprego, a produtividade, as relações sociais, ficam muito prejudicadas. Então, uma pessoa que produzia bastante antes, agora já não vai produzir tanto no trabalho, tem faltas, atestados e principalmente tem muito sofrimento, porque a pessoa que está adoecida sofre bastante. Alguém que sofre não consegue trabalhar bem.”

O Serviço Social da Indústria (SESI) considera que transtornos mentais e comportamentais serão a principal causa de afastamento do trabalho nos próximos anos. Por isso, o Centro de Inovação SESI em Fatores Psicossociais, localizado no Rio Grande do Sul, desenvolve soluções que auxiliam na prevenção e gerenciamento destes transtornos. Uma delas é o aplicativo GeSTRESS, voltado para o autoconhecimento e autogerenciamento do estresse.

A gerente da instituição, Letícia Lessa, explica que os transtornos mentais e comportamentais já estão no topo das doenças que mais afastam do trabalho e precisam tanto de prevenção quanto do gerenciamento dos riscos.

“Hoje, nós temos várias soluções desenvolvidas em parceria com a indústria para identificar, inicialmente, quais são esses fatores de risco apresentados na sua realidade, nesse contexto do trabalho e a partir da identificação desses riscos, como fazer um melhor gerenciamento deles.”

Os serviços e produtos desenvolvidos pelo Centro de Inovação em Fatores Psicossociais estão disponíveis na plataforma do SESI e podem ser acessadas por qualquer empresa. Lá também estão todos os serviços e produtos já desenvolvidos por todos os Centros de Inovação espalhados pelo Brasil.

COM AGÊNCIA DO RÁDIO MAIS