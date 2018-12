INSS vai restringir assédio de empréstimos consignados e cobrar R$ 127 milhões de bancos

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) toma uma das medidas mais louváveis ao anunciar limites aos bancos que, mesmo antes de concedidos benefícios, já tem informações sobre os valores que os seguradora receberão como pensão ou aposentadoria.

Segundo o presidente do INSS, Edison Garcia, os bancos só poderão falar com aposentados e pensionistas depois de seis meses (180 dias) da concessão do benefício.

Desse modo, se desejarem reduzir esse prazo, os segurados terão que ir pessoalmente aos bancos onde têm conta para pedir o desbloqueio. Mesmo assim, só a partir de 90 dias depois do recebimento do primeiro benefício.

No atual sistema, muitas vezes os segurados, que ficam aguardando retorno do INSS ao pedido de aposentadoria, recebem ligações de empresas e bancos com ofertas de empréstimos consignados.

Surpresos, esses segurados tem como reação imediata uma pergunta: eu já estou aposentado (a)? Esse tipo de assédio tem sido frequente e atinge milhares de segurados no Brasil e, no Ceará.

“Eu pedi à minha aposentadoria, mas antes de receber a resposta do INSS, fui procurada por um banco me dando margem e valores de prestações de um possível empréstimo consignado. Fiquei surpresa e, porque não dizer: estarrecida. Uma verdadeira invasão de privacidade”, expôs uma segurada do INSS com 58 anos de idade e 31 anos de contribuição, em relato a este site.

A narrativa da segunda do INSS se repete a cada minuto e todo o Brasil, como acontece na Grande Fortaleza. O INSS quer, também, cobrar dos bancos pelos que as instituições usam e que são fruto do trabalho do Governo Federal.