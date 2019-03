O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) notificou o INSS para que tome providência sobre práticas abusivas na oferta de empréstimos consignados a aposentados e para que explique como funciona os convênios realizados com as instituições financeiras.

O correspondente do Jornal Alerta Geral (Expresso 104,3 FM – Grande Fortaleza e Região Metropolitana + 25 emissoras do Interior do Estado), Diassis Lira traz mais informações. Confira no anexo abaixo: