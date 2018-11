Instituto Revoar realiza Campanha Novembro Azul

O Instituto Revoar, braço social do Grupo Memorial Fortaleza, realiza Campanha Azul durante o mês de novembro. Nesta quarta-feira (14), às 10h, no Hospital São Vicente, acontece uma palestra com funcionários e pacientes sobre a temática: Novembro Azul. O objetivo da atividade é dialogar com os presentes acerca da importância da prevenção e acolher emocionalmente homens que estão passando por tratamento de câncer. Já no dia 17, às 10h, acontece o Grupo de Amparo Emocional Revoar (GAER). A atividade será realizada no Memorial Fortaleza e consiste em amparar e dar suporte a todas as pessoas que estão passando por uma situação de luto. Para Elaine Ditommy, vice-presidente do Instituto Revoar, “é importante que as pessoas compreendam que este momento é importante para só depois de um tempo conseguirem superar o sofrimento”. O grupo se reúne uma vez por mês, aos sábados, sempre às 10h da manhã.

Já no dia 22, às 15h, na Unidade do bairro Bom Jardim, acontece o momento Novembro Azul com a participação da psicanalista e vice-presidente do Instituto Revoar, Elaine Ditommy e assistentes sociais da Universidade Paulista (Unip). A atividade acontece anualmente e consiste em reunir os funcionários do sexo masculino do Grupo Memorial com objetivo de conscientizá-los acerca da importância da prevenção ao câncer de próstata. De maneira dinâmica e ao mesmo tempo informativa, os presentes saberão o que é verdade, o que é mito no que se refere ao tema.

Sobre o Instituto Revoar:

Revoar vem do significado tornar a voar, voltar voando, que é associado a leveza e descoberta, e simbolicamente, ajuda as pessoas a se renovarem e se conectarem com o mundo novamente.

De acordo com a diretora do Instituto, Patrícia Medeiros, o Instituto Revoar “surgiu da necessidade de acolher pessoas que precisam de suporte nos momentos de perdas e proporcionar ações de bem estar e psicossociais. São realizadas ações que buscam desenvolver educação em tanatologia, sobre a morte, o morrer e o viver bem”.

Sobre a palestrante:

Elaine Ditommy

Filósofa, Psicanalista, Hipnoterapeuta, MBA em Gestão de Pessoas e Recursos Humanos, vice-presidente do Instituto Revoar e do grupo de apoio a atividades acadêmicas do Instituto Acadêmico de Psicanálise do Brasil.

Com informação da A.I