Interior do Estado amanhece com chuvas fortes. Veja as consequências

Amanheceu chovendo em Tauá e na Região dos Inhamuns, no Interior do Estado. Sobre isso, o correspondente do Alerta Geral, Alverne Lacerda, trouxe informações direto de Tauá. Acompanhe alguns detalhes:

– O Instituto federal marcou para o próximo dia 13 de Dezembro o 3º Encontro dos profetas da chuva dos Inhamuns para ver se terão ou não chuvas na quadra chuvosa do ano que vem. Já são 8 anos de chuvas irregulares na região.

– Armazéns da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) de Crateús estão abarrotados de milho.

– Tauá, que concentra os maiores rebanhos de ovinos, bovinos e caprinos do Estado, não tem milho suficiente para alimentação dos animais.

Confira na íntegra as informações: