Internet Para Todos: Kassab dará ordem de serviço para Implantação nos municípios cearenses

A deputada estadual eleita Patrícia Aguiar (PSD), ao lado do ex-vice governador Domingos Filho (PSD), visitou o Ministro das Ciências, Tecnologias e Comunicações Gilberto Kassab, em Brasília, para reivindicar a implantação do Internet Para Todos nos municípios cearenses.

O projeto, que conta desde o início com o entusiasmo e a sugestão do deputado federal Domingos Neto, líder do PSD na Câmara Federal, tem o objetivo de universalizar o acesso à banda larga no Brasil, permitindo que a população dos locais mais longínquos seja atendida pela telefonia e internet.

Segundo o Cerimonial do Ministério, em breve será anunciada a agenda e a programação a ser realizada no Ceará.