Internet Para Todos vai levar conectividade para regiões sem acesso à banda larga Internet

O Programa Internet para Todos poderá instalar até 200 antenas por dia e, com isso, atender ao mesmo número de localidades diariamente no País. Essa informação foi prestada pelo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, durante apresentação do Programa a dezenas de prefeitos da região de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo nessa sexta-feira (2).

O Internet para Todos levará banda larga para escolas, hospitais e localidades sem conectividade de todo o País a partir do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), em órbita desde maio de 2017. A partir de convênios com as prefeituras, serão instaladas antenas para conectar localidades sem banda larga.

Com informações do Governo do Brasil