Intervenção urbana colore a vila em Caucaia

Esse domingo (26/8) foi de muita arte visual, alegria e cultura em um projeto pioneiro na vila do Cumbuco, em Caucaia. O Cumbucor reuniu 12 artistas de rua, incluindo dois talentos do município, com o objetivo de montar um painel coletivo em dez residências da rua Almirante Sílvio Figueiredo de Magalhães.

Secretário municipal de Turismo e Cultura, Paulo Guerra acredita que o dia foi memorável para história da vila do Cumbuco. “A união desses talentosos artistas neste projeto piloto deixa o colorido da cultura do passado misturando com a modernidade urbana”, destacou.

Para o idealizador do projeto, o artista mineiro Júnior Zapata, a ideia é tirar o turista da praia e trazer o visitante para conhecer as ruas da vila. “Que se torne uma vila cultural e que os moradores tenham oportunidade de expor seu comércio, seu artesanato, marisqueiras, rendas e com isso fazer gerar renda para os moradores em suas próprias casas”, explicou.

Os 12 artistas pintaram temáticas que ressaltaram a cultura local. A ideia uniu a simplicidade da comunidade ao estilo moderno e urbano da pintura. Posteriormente outras ruas da vila receberão a intervenção.

Convidado pelo artista Júnior Zapata, Jessé Martins há sete anos faz parte de um grupo de grafiteiros de Caucaia. “É uma ótima oportunidade de a gente mostrar nosso trabalho. Aqui estou desenvolvendo uma paisagem que retrata a comunidade dos pescadores do Cumbuco”, revelou.

De passeio pela praia, a turista de São Paulo Marisa Nuaz encantou-se com os desenhos. “É como se as casas ganhassem vida própria. Ficou belíssimo. Passear por aqui agora virou atração cultural.”

Moradora há 60 anos do Cumbuco, dona Antônia Garcia nunca tinha visto tantos artistas reunidos para transformar as cores das fachadas das casas da vila. “Está ficando bonito, mais colorido e alegre. Estou muito feliz.”

