Inundação no Crato deixa pessoas desabrigadas e faz vítima fatal

A cidade do Crato, na Região do Cariri, registrou a maior chuva do Ceará entre a noite de segunda e a manhã desta terça-feira (19), com 120 milímetros. No entanto, o excesso de água transbordou o canal do Rio Granjeiro, que passa pela cidade, inundando várias casas.

Houve um óbito: um homem faleceu ao tentar passar pelo canal montado em um cavalo e ser arrastado pela correnteza.

A Avenida José Alves de Figueiredo, por onde passa o canal, também ficou toda inundada. Com a enchente, famílias dormiram no meio da rua após terem as casas inviabilizadas pela água.

A Prefeitura do Crato está realizando a limpeza das ruas e analisando a possibilidade de transferir as famílias para outros locais. O prefeito da cidade, Zé Ailton Brasil, afirmou que “está visitando algumas famílias para ver a maneira como a Prefeitura pode ajudar”.