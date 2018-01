IPCA sobe 0,44% em dezembro e fecha 2017 a 2,95%, menor taxa desde 1998

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), inflação oficial do país, subiu 0,44% em dezembro e encerrou 2017 com alta acumulada de 2,95%, resultado 3,34 pontos percentuais inferior aos 6,29% de 2016. É o menor número desde a taxa de 1998, quando foi de 1,65%.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 10, no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e indicam que, em dezembro, o IPCA ficou 0,16 ponto percentual acima do resultado de novembro (0, 28%). Essa foi a maior variação mensal de 2017. Em 2016, o IPCA de dezembro atingiu 0,3%. Mesmo assim, o índice fechou abaixo do piso da meta pela primeira vez desde a adoção do regime de metas.

A meta do governo para a inflação é de 4,5%, com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou menos. Uma pesquisa da Reuters apontou que a expectativa de analistas era de alta de 0,30% em dezembro, acumulando em 12 meses avanço de 2,8%.

Com informações da Agência Brasil e Reuters