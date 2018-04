IPEA: mercado de trabalho tem melhorado de “maneira consistente”

Evolução do mercado de trabalho tem se consolidado e gerado mais ocupações principalmente entre trabalhadores com ensino fundamental e médio, jovens e mulheres

Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) revelam que a taxa de desocupação tem caído de “maneira consistente”. Números recentes, quando comparados com resultados do ano passado, mostram essa evolução favorável do indicador. Segundo os pesquisadores do instituto, essa melhora alcança todos os segmentos da população.

