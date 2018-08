IPTU: 7ª parcela vence nesta terça-feira

A sétima parcela do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, tem vencimento nesta terça-feira e para ter acesso ao boleto, os proprietários de 602 mil imóveis da Capital devem imprimir somente no site da Secretaria Municipal das Finanças, Sefin.

No site, o cidadão tem acesso a todas informações sobre as parcelas do imposto (pagas e em aberto) e também pode optar pela impressão do boleto de parcela ou pela emissão do carnê. Na página, o contribuinte também encontra os principais serviços, informações, tira-dúvidas e formulários relativos ao IPTU 2018.

O pagamento, de acordo com o Fisco municipal, pode ser feito em bancos, casas lotéricas e também nas Farmácias Pague Menos.