IPVA terá redução média de 4,46% em 2018 no Ceará

Os cearenses pagarão menos pelo Imposto sobre a Circulação de Veículos (IPVA) em 2018. O Governo do Estado divulgou nessa quinta-feira (28) a nova tabela com os valores do IPVA 2018, com redução média 4,46%. O anúncio foi feito pelo Governador Camilo Santana e pelo secretário da Fazenda, Mauro Filho.

O reajuste incidirá sob 2.384.925 veículos, com uma previsão de arrecadação de R$ 969.244.939,64, sendo que 50% desse valor pertence ao tesouro estadual, enquanto a outra metade será destinada aos municípios cearenses. O pagamento poderá ser feito em cinco parcelas, diferentemente o máximo de quatro vencimentos usados em anos anteriores.

Redução média aplicada pelo Governo Estadual, segundo a Sefaz, é superior àquelas aplicadas pela maioria dos outros estados, como São Paulo (-3,2%), Paraná (-3,46%), Pernambuco (-3%), e Paraíba (-2,9%).

Motocicletas até 125 cilindradas, sem infrações de trânsito no ano passado, continuarão recebendo a redução de 2% para 1% no valor da alíquota do IPVA.