Irregularidades cometidas por lava-jatos de Juazeiro do Norte é alvo de audiência do MP

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio da 1ª Promotoria de Justiça do Juizado Especial Cível e Criminal de Juazeiro do Norte, vai promover uma audiência pública na próxima terça-feira (11/12), às 9h, sobre supostas irregularidades de ordem ambiental e consumerista praticadas pelos postos de lavagem de veículos automotores (lava-jatos) localizados em Juazeiro do Norte.

Todos os proprietários desses empreendimentos foram convocados para participar do evento, que acontecerá no Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário Dr. Leão Sampaio. Durante a audiência presidida pela promotora de Justiça Efigênia Coelho, serão ouvidos especialistas, gestores públicos, secretários municipais e a sociedade civil com a finalidade de discutir e propor soluções.

SERVIÇO

Audiência pública sobre supostas irregularidades praticadas por lava-jatos

Quando? 11 de dezembro (terça-feira), às 9h

Onde? Auditório do Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário Dr. Leão Sampaio. Av. Maria Letícia Pereira, s/n, bairro Lagoa Seca, Juazeiro do Norte/CE.

COM MPCE