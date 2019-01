Isolda Cela destaca experiências exitosas da educação do Ceará em evento no Paraná

A vice-governadora Izolda Cela participou, nesta terça-feira (29), em Curitiba, do evento Seminário de Diretores – Aprendizagem em Foco 2019 realizado pelo Governo do Paraná. Izolda Cela, que é mestre em Gestão e Avaliação da Educação Pública, proferiu palestra sobre a importância da liderança dos diretores para o bom desempenho dos alunos e destacando as principais ações do Governo do Ceará no âmbito da educação.

De acordo com a vice-governadora, “a atuação do diretor tem impacto direto na qualidade de ensino dos alunos, considerando que o bom profissional fará a gestão de pessoas e de processos na instituição educacional com esse foco, que é a missão institucional das escolas”, destacou Izolda Cela.

O Ceará contabiliza 82 das 100 escolas classificadas com o melhor resultado do Brasil no que se refere ao Fundamental I (1º ao 5º ano). De acordo com os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), o ensino no Ceará é ascendente, principalmente, nas redes públicas de Ensino Fundamental. De 2015 para 2017, o estado do Ceará passou da 12ª posição no Índice para a quarta posição do ranking nacional.

O Governo do Estado do Paraná faz uma homenagem às escolas estaduais que alcançaram as melhores notas no Ideb, em 2017, com o Seminário de Diretores – Aprendizagem em Foco 2019. No total, o seminário reuniu cerca de 1.200 diretores das escolas da rede estadual, chefes dos Núcleos Regionais de Educação e técnicos pedagógicos, para debater assuntos ligados ao ensino e realizar troca de experiências.

Em todo o Paraná, um total de 106 escolas foram homenageadas pelo desempenho no Ideb. A entrega das placas aconteceu durante a abertura da terceira etapa do Seminário. As escolas homenageadas pertencem a 15 Núcleos Regionais da Educação. Foram destacadas as melhores nas categorias ensino fundamental e ensino médio e as que apresentaram maior avanço no índice.

Participaram da solenidade o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, o chefe da Casa Civil, Guto Silva; o secretário da Educação, Renato Feder, o diretor da Fundepar, José Maria Ferreira; o chefe de gabinete do governador, Daniel Rocha; e a diretora-presidente do Teatro Guaíra, Mônica Rischbieter.

Com Governo do Estado