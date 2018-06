Itamaraty abre concurso com 26 vagas para diplomata e salários de R$ 18 mil

O Ministério das Relações Exteriores publicou, nessa quarta-feira no Diário Oficial da União, o edital de abertura para o novo concurso público da carreira de diplomata. São oferecidas 26 vagas na classe inicial de terceiro secretário, sendo reservadas cinco vagas a candidatos negros e duas para candidatos com deficiência. A remuneração inicial é de R$ 18.059,83.

Para concorrer a uma vaga é necessário ter nível superior, ter idade mínima de 18 anos, ser brasileiro nato, estar em dia com as obrigações eleitorais e também em dia com o serviço militar (no caso de candidatos do sexo masculino). O edital prevê que os candidatos também devem ter disposição para servir no exterior, e a capacidade e disposição em resolver conflitos e enfrentar situações adversas e inesperadas, na defesa dos interesses do Brasil e de seus cidadãos no exterior.

A banca organizadora do concurso é o Instituto Rio Branco, com a colaboração do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O certame será valido por 90 dias, a contar da data de publicação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.