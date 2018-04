Itapajé: ex-secretário de Ação Social do Município é preso em flagrante por estupro de vulnerável

Uma investigação da Polícia Civil do Ceará no Município de Itapajé, que durou cerca de dois meses no Município de Itapajé, resultou na prisão em flagrante, nessa sexta-feira 6, do ex-secretário de Ação Social do município, Francisco Raimundo Martins de Lima de 63 anos, que exerceu o cargo entre os anos de 2013 e 2016. O acusado foi preso em flagrante pelos estupros continuados de duas irmãs menores, segundo a Polícia. Uma de seis e a outra de treze anos, que tiveram suas identidades preservadas.

De acordo com as investigações, os abusos contra a menor de 13 anos iniciaram há cerca de dois anos. A outra irmã passou a ser vítima de abusos há cerca de um ano. “O ex-secretário mantinha controle sobre a família por meio do pagamento de contas como água, luz e aluguel, assim como teria tomado a frente nas compras de alimentos para a família”, constatou André Firmino, delegado titular de Itapajé.

Operação

Segundo André Firmino, o ex-secretário foi preso em flagrante, foi ouvido e confessou toda a prática. “Esta prisão é o estopim de uma operação nossa, visando combater esse tipo de modalidade criminosa. Com a prisão dele, foi deflagrada a Operação Silêncio dos Inocentes”, explicou o delegado, afirmando, ainda, que as vítimas já estão sendo ouvidas.

Outras vítimas

As investigações sobre o caso continuam, por haver indícios de um número maior de vítimas do acusado. “Esperamos que, com essa prisão, as vítimas nos procurem na Delegacia para possíveis novas denúncias. O crime de estupro tornou-se comum, onde criminosos se valem da influência e do poder aquisitivo que possuem para dominar as famílias das vítimas, para cometer os abusos. É importante que a sociedade colabore com as investigações”, informou.

Com informações do Jornal Diário do Nordeste