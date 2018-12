Itatira: agência do Bradesco é alvo de bandidos menos de 24 horas após ser abastecida

A madrugada desta sexta-feira foi assustadora para moradores do Distrito de Lagoa do Mato, no Município de Itatira, Região dos Sertões de Canindé. Informações da Polícia Militar dizem que 15 criminosos participaram da ação. O grupo explodiu a agência do Bradesco, que, segundo o correspondente do Jornal Alerta Geral nas Regiões do Maciço do Baturité e Sertões de Canindé, Welington Lima, foi abastecida nessa quinta-feira.

Welington revela, ainda, que todo o dinheiro teria sido levado pelos bandidos. Acompanhe as informações na íntegra: