Itatira: Grupo armado ataca agência dos correios

Um grupo armado explodiu a agência dos Correios de Itatira, a 176km de Fortaleza, na noite desse sábado (17). O estabelecimento é localizado próximo à Delegacia do Município, que no momento do crime, estaria fechada e sem policiais, conforme moradores. Durante a ação, populares foram feitos reféns e tiveram de juntar o dinheiro do cofre para os bandidos.

De acordo com informações da Polícia Militar, na fuga, os criminosos atearam fogo a um veículo, abandonado na estrada, para impedir a chegada dos policiais.

Durante a ação, os suspeitos, que estavam encapuzados, fizeram vários reféns. As vítimas deram as mãos e formaram uma corrente na rua, como uma espécie de escudo humano. Conforme populares, os reféns tiveram de juntar o dinheiro para os criminosos, sob ameaça de morte. Os suspeitos utilizavam armas de grosso calibre, como fuzis.

Ainda de acordo com populares, as cerca de dez pessoas utilizaram na ação, que durou aproximadamente 30 minutos, dois veículos, sendo uma caminhonete de cor preta.

Até a publicação desta matéria, a Polícia não havia divulgado qualquer informação sobre prisão, confronto ou feridos na ação.

Com informações Diário do Nordeste