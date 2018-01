Izolda Cela empossa novos membros do Conselho Interinstitucional de Políticas Públicas sobre Drogas

A governadora em exercício do Ceará, Izolda Cela, empossou os 26 membros efetivos e o mesmo número de suplentes do Conselho Interinstitucional de Políticas Públicas sobre Drogas (Cipod) – Gestão 2017/2019. A solenidade foi realizada na tarde dessa terça-feira, 9, no Palácio da Abolição, com a presença significativa de representantes de entidades que desenvolvem ações relacionadas à temática das drogas.

“Uma prerrogativa para resolver problemas complexos, como é o caso das drogas, é a articulação da sociedade. Esta representatividade de forças forma um conselho interinstitucional que agrega órgãos governamentais e não governamentais e instituições que oferecem total apoio às ações da Secretaria Especial de Políticas sobre Drogas”, disse a governadora em exercício, após assinar o termo de posse e coordenar a entrega dos diplomas de posse aos novos conselheiros do Cipod.

A governadora em exercício lembrou que o trabalho de prevenção às drogas está diretamente ligado ao Pacto por um Ceará Pacífico, ação integrada que engloba programas para a prevenção da violência focada em locais críticos. Izolda Cela aproveitou para desejar um trabalho proveitoso aos novos membros do Cipod e prometeu apoio às propostas a serem levadas ao governo por parte do colegiado.

Na avaliação de Izolda, o intercâmbio permanente entre o Conselho e a Secretaria traz importantes benefícios para a efetivação das políticas sobre drogas no Ceará. “O Cipod é um espaço de interlocução, provocação, convocação, formulação de propostas. Não há dúvidas de que tem muito a apoiar o executivo na correta leitura da realidade da temática das drogas, contribuindo para que possamos escolher os caminhos mais apropriados para superarmos esse desafio”, enfatizou.

Por ocasião do evento, a secretária Especial de Políticas sobre Drogas e presidente do Conselho Interinstitucional, Aline Bezerra Câncio, fez um breve relato sobre os eixos de atuação da SPD. Disse, ainda, que a política sobre drogas traz, em sua essência, o desafio da intersetorialidade e da transversalidade.

A titular da SPD ressaltou a relevante atuação dos conselheiros na gestão 2015/2017 e conclamou os novos membros do Cipod – gestão 2017/2019 – para uma integração e empenho ainda maiores em prol das políticas sobre drogas no Ceará, em plena consonância com o Ceará Pacífico, iniciativa do governo do estado que busca uma sociedade justa e pacífica, com convivência e segurança cidadã.

Durante a posse dos conselheiros, a deputada estadual Mirian Sobreira, primeira titular da SPD e primeira presidente do Cipod, foi homenageada. A parlamentar recebeu placa devido à sua atuação na gestão da pasta e do colegiado. Mirian recebeu a comenda das mãos de Izolda e da secretária Aline Bezerra.

O Cipod

O Cipod é um órgão de caráter normativo, consultivo e de deliberação coletiva, cabendo-lhe propor iniciativas no campo da Política Estadual sobre Drogas, exercendo orientação normativa sobre as atividades de prevenção, acolhimento e reinserção social e profissional de dependentes químicos, além de desenvolver outras funções compatíveis com seus objetivos.

Possuem assento no Conselho, representantes de secretarias do Estado como Segurança Pública, Saúde, Cultura, Justiça, Educação, entre outras, entidades religiosas e entidades de classe e da segurança pública, como a Polícia Federal, Ordem dos Advogados do Ceará e Ministério Público.

