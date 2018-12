Já saiu! Saiba os horários e locais do seu time no Campeonato Cearense

Posted on

A tabela do Campeonato Cearense de 2019 já pode ser acessada! A Diretoria de Competições da Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou a tabela da competição nessa quarta-feira, 26, e apresentou a distribuição dos jogos, com, apenas, as partidas programadas em cada rodada.

A primeira fase do certame, que começa em 5 de janeiro e será concluída no dia 30, não contará com Ceará e Fortaleza que só entram na fase seguinte.

Sem os canais Esporte Interativo, os jogos estarão apenas na tela das emissoras do Sistema Verdes Mares: a TV Diário e a TV Verdes Mares (afiliada Globo), que mostrará apenas uma partida da etapa inicial do certame.

