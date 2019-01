Jaguaribara registra maior chuva do Ceará neste domingo. Veja previsão para início da semana

Segundo o monitoramento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as precipitações aconteceram em pelo menos 24 municípios, desde 7h do sábado (26) até 7h de domingo (27).

De acordo com atualização dos dados, Jaguaribara, no Vale do Jaguaribe, teve a maior chuva do período com 54,6 milímetros.

A segunda maior chuva foi em Boa Viagem com 31,0 milímetros. Foram registradas precipitações nas cidades de Iracema (29,0 milímetros); Morada Nova (16,0 milímetros) e Crateús (15,0milímetros).

Menos chuvas

Após um início de mês chuvoso, a redução das chuvas tem se dado, principalmente, pela atuação da Oscilação 30-60 dias, que se apresenta como um distúrbio atmosférico se deslocando de oeste para leste, na região tropical e em torno do globo, num período entre 30 e 60 dias. Esta oscilação tem uma fase convectiva (com chuvas), e outra de supressão de precipitação.

De acordo com o Raul Fritz, meteorologista da Funceme, trata-se de um sistema intrasazonal que, mesmo durante a estação chuvosa, pode interferir de forma negativa, impedindo a formação de chuvas mais intensas.

Previsão para segunda-feira (28):

Nebulosidade variável com possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea, na região Jaguaribana e no Cariri. Nas demais áreas, céu parcialmente nublado.

Previsão para terça-feira (29):

Nebulosidade variável com possibilidade de eventos de chuva em todas as regiões.