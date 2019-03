Jaguaribara será contemplada com Areninha nesta sexta

Jaguaribara, localizada na região do Vale Jaguaribe, ganha, nesta sexta-feira (8), mais uma opção de esporte e lazer. O Governo do Ceará, por meio da Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv) e Departamento de Arquitetura e Engenharia (DAE), realiza, a partir das 15h30, a entrega do equipamento.

Com partida inaugural para estrear o novo campinho, o evento contará com a presença do assessor especial de Relações Institucionais da Casa Civil, Nelson Martins; do secretário do Esporte e Juventude, Rogério Pinheiro; e o coordenador Técnico do Projeto Areninhas da Sejuv, Maurício Peixoto.

A estrutura, com área intervenção de 1.200 m², teve investimento de R$ 279.939,40 e conta com alambrados, campo de gramado sintético, iluminação e vestiários.

Serviço

Inauguração da Areninha de Jaguaribara

Data: 08/03/2019 (sexta-feira)

Horário: 15h30

local: Parque Tristão Gonçalves (Av. Porcino Maia, s/n, Jaguaribara–CE)

Governo do Estado