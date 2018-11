O governo do Estado do Ceará por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA), autorizou as obras de 10 novos sistemas de abastecimentos de água pelo Projeto São Jose III.

