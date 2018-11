Jair Bolsonaro anuncia que Trabalho perderá status de ministério

Jair Bolsonaro anunciou nesta quarta-feira (7) que o Ministério do Trabalho perderá o status de ministério.

De acordo com o presidente eleito, a pasta será integrada “a algum ministério”. Segundo o G1, a declaração foi feita após um almoço no Superior Tribunal de Justiça, oferecido pelo presidente da casa, João Otávio de Noronha.

O juiz Sérgio Moro, que ocupará o Ministério da Justiça e Segurança Pública no governo do capitão reformado, também participou do encontro. “O Ministério do Trabalho vai ser incorporado a algum ministério”, disse Bolsonaro.

O Ministério do Trabalho foi criado há 88 anos.

