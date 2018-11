Jair Bolsonaro diz que, se ele ‘afundar’, o Brasil ‘afunda junto’

Bolsonaro deu a declaração durante um encontro com parlamentares eleitos do PSL, em um hotel em Brasília.

“O parlamento é muito importante, precisamos do parlamento e precisamos, acima de tudo, dar o exemplo. […] Estamos no mesmo barco. Se eu afundar, não é vocês não, é o Brasil todo que vai afundar junto. E não teremos retorno”, declarou.

Ao argumentar que os presentes ao encontro estão “no mesmo barco”, Bolsonaro afirmou contar com o apoio dos parlamentares do PSL para aprovar projetos de interesse do governo no Congresso Nacional.