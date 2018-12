Jair Bolsonaro toma posse nesta terça-feira

O presidente do Brasil eleito, Jair Messias Bolsonaro e seu vice-presidente, Antônio Hamilton Martins Mourão, tomam posse nesta terça-feira,1º. A cerimônia será na Catedral Metropolitana de Brasília, com previsão de início para as 14h45min e encerramento por volta das 21h, no Palácio do Itamaraty.

Desde o período pré-eleitoral, sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa, o mestre em saltos da brigada paraquedista do Exército, Jair, liderou todas as pesquisas de intenções de voto para a Presidência da República.

Venceu o primeiro turno, mas, so conquistou a presidência no segundo turno com mais de 55% dos votos válidos, derrotando Fernando Haddad, do PT, que teve 44% dos votos.

Sob forte esquema se segurança, a expectativa é de Bolsonaro e a esposa desfilem pelas ruas de Brasília em um carro aberto, o Rolls Royce preto que pertence à República desde 1952. O vice-presidente eleito segue em outro carro, acompanhado da esposa, Paula Mourão.

No Congresso Nacional, Bolsonaro e Mourão serão recebidos pelos presidentes da Câmara e do Senado, o deputado federal Rodrigo Maia e o senador Eunício Oliveira, e pelos presidentes do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, e a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge.