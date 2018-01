Janeiro registra 15 mortes por dia no Ceará segundo balanço da Secretaria de Segurança

Levantamento da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado, detalha que nos primeiros 29 dias deste ano, houve um aumento de 30,8% no número de assassinatos em comparação ao mesmo período de 2017. Entre 1º a 29 de janeiro foram contabilizados 441 homicídios contra 337 de 2017, uma média de 14,2 homicidios por dia, contra 11,62 do ano passado.

Dois episódios contribuíram para o crescimento, as chacinas no Forró do Gago, no bairro Cajazeiras e o que ocorreu na cadeia de Itapajé, que somaram 24 mortes. Em 2017, o total atingiu 5.134 homicídios, 14 por dia. Conforme a SSPDS, os números ainda podem ser alterados pois são parciais.

Com relação a chacina ocorrida na casa Forró do Gago, que era frequentada por membros do Comando Vermelho (CV), a Polícia já apresentou seis suspeitos de envolvimento nos crimes que foram presos. Já na Cadeia Pública de Itapajé, os presos foram transferidos, e o local voltou a funcionar nesta terça com 26 internos.