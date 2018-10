Jardins e hortas de escolas e praças de Caucaia recebem restauração

O Núcleo de Educação Ambiental do Instituto do Meio Ambiente de Caucaia (Imac), com apoio da Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans), está fazendo a manutenção e revitalizando áreas transformadas em jardim. Nesta semana, a calçada do Liceu do Potira recebeu a ação.

O espaço era conhecido por ser um tradicional ponto de lixo. Em junho deste ano, os técnicos do Imac transformaram-no em jardim, plantando espécies medicinais e executando serviço de jardinagem. Ação similar foi realizada na Praça do Gás, localizado no bairro Tabapuá.

Com isso, várias espécies de plantas como abacaxi roxo, hera, coração roxo, folha da fortuna, corama, erva doril, boldo, capim santo, barbosa e flamboyant são plantadas. É feito ainda um trabalho de pintura, poda de plantas e colocação de estrume.

Conforme a gerente do Núcleo de Educação Ambiental do Imac, Márcia Ximenes, a ação tem como objetivo sensibilizar a comunidade, manter e ampliar os jardins nas escolas e praças. “Toda restauração exige dedicação e amor pela natureza. Esta importante ação traz conscientização para todas as pessoas impactadas, além de oferecer uma nova qualidade de vida.”

Pelo cronograma do Imac, mais três novas praças receberão a implantação do jardim, com a opção de espécies medicinais. E outros quatro pontos de lixo serão transformados em jardins.