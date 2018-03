Jijoca de Jericoacoara recebe obras estaduais para potencializar demanda turística

Compartilhar no Facebook

O prefeito Lindbergh Martins reuniu-se nessa quarta-feira (28) com o secretário da Casa Civil, Nelson Martins, para formalizar a parceria entre o Estado e o município de Jijoca de Jericoacoara, com a assinatura de contrato de várias obras, tais como areninhas, brinquedo-praça e o calçamento que liga o Córrego da Forquilha ao Mangue Seco.

Um dos contratos é para a implantação do Projeto Sinalize, o qual Lindbergh Martins aponta como importante pela alta demanda turística do município, diante das principais atrações, como o Mangue Seco, a Lagoa do Paraíso e a Vila de Jericoacoara.