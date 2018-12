João de Deus não deve se apresentar antes das 20h, diz delegado

Posted on

O delegado-geral da Polícia Civil de Goiás, André Fernandes, afirmou que a corporação segue negociando com a defesa a apresentação de João de Deus, mas que isso não deve acontecer antes das 20h deste sábado (15). O médium teve a prisão decretada na sexta após mais de 300 relatos de abuso sexual. Ele sempre negou as acusações. Para o Ministério Público Estadual de Goiás (MP-GO), líder religioso é considerado foragido da Justiça.

De acordo com o delegado, João de Deus não é considerado foragido, pois não há prazo no mandado de prisão para que ele se entregue e porque existe a negociação com a defesa para o cumprimento da ordem. Nesta sexta, ele havia dito que esperava que isso ocorre até o meio-dia deste sábado.

Advogado de João de Deus diz que médium vai se entregar à polícia

Para a Polícia Civil do Estado de Goiás, só falta definir o horário e o local. [Sobre horário] Aí eu não posso te definir, vai depender mais do contato que nós vamos fazer, mais no início da noite, afirmou à TV Anhanguera.

Ainda segundo Fernandes, equipes seguem procurando pelo médium independentemente das negociações. “Apesar disso, temos equipes procurando. Tem equipe aí que está bem distante, viu?”.

Questionado se a apresentação poderia acontecer antes das 20h, ele declarou: “Não, não acontece de jeito nenhum.

Mais cedo, o advogado Alberto Toron, havia dito que o médium irá se entregar às autoridades, mas que não podia dizer quando nem onde. Em entrevista ao Jornal Hoje, o defensor declarou que deve entrar com pedido de habeas corpus na segunda. Até a noite de sexta-feira (14), os policiais já tinham procurado João de Deus em mais de 20 endereços, mas não conseguiram encontrá-lo.

A força-tarefa do Ministério Público divulgou que já recebeu 335 mensagens e contatos por telefones de mulheres que denunciam o médium por abuso sexual. Os relatos chegaram de pessoas de seis países diferentes, além de 13 estados do Brasil e o Distrito Federal.

Com informação do G1