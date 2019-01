Jogando 4 competições com time principal, Vozão inicia pré-temporada com check-up

Posted on

A temporada para os times cearenses já está começando! Os jogadores do Vozão fazem, hoje, 3, check-up anual para que possam iniciar as atividades, mas, os primeiros exames de 2019 (laboratoriais, cardíacos e de densitometria óssea) só serão realizados no sábado, 5.

Na ocasião, será feita a avaliação da condição física dos atletas. O Vozão participa de quatro competições em 2019 (Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série A), o que deixa o departamento médico do alvinegro em alerta.

De acordo com o médico Henrique Bastos, da Unimed Fortaleza, que é responsável pelo time, por meio desses exames é possível detectar a condição de saúde dos jogadores, possibilitando um tratamento rápido, caso seja identificado algum problema.

“Os resultados nos trazem elementos que serão utilizados para melhorar a qualidade da performance dos nossos atletas e serão acompanhados por mim“, explica.