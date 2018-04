Jogos Escolares começam e vão movimentar Caucaia por 12 dias

Compartilhar no Facebook

Os Jogos Escolares 2018 de Caucaia começaram, nessa terça-feira. A abertura da competição aconteceu no Colégio Parque Estudantil Guadalajara, na Grande Jurema. O torneio segue até 14 de abril.

As equipes das escolas de Ensino Infantil e Ensino Fundamental (EEIEF) Vicente Torquato Araújo e Áurea Alves Ferreira, ambas localizadas no Garrote, protagonizaram a primeira disputa após serem recepcionadas pela titular da Secretaria Municipal de Educação (SME), professora Lindomar Soares.

“Todos os envolvidos na realização dos Jogos devem cuidar do bem-estar de todos, com alimentação, transporte e segurança. Assim como já fazemos no dia a dia da Secretaria”, disse Lindomar.

Dez árbitros vão se revezar em todas as partidas. Mais de quatro mil alunos de escolas públicas e particulares de Caucaia participam dos Jogos deste ano. Eles disputam nas modalidades futsal, voleibol, handebol e basquete.

Ao promover os Jogos Escolares, a SME estimula o espírito de equipe entre os adolescentes, além do entrosamento entre as escolas e o espírito de competição saudável. Ao todo, 183 equipes estão inscritas nos torneios.

São duas as categorias: 12 a 14 anos e 15 a 17 anos. A competição é uma seletiva para os Jogos Escolares da Juventude, promovidos pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB).