Jogos Escolares Cratenses terão início nesta segunda

Acontece na manhã desta segunda-feira, 09, a abertura dos Jogos Escolares Cratenses (JEC’s). A competição se inicia hoje, com um desfile cívico pelas ruas centrais do Crato, com concentração na Praça São Vicente, indo em direção a Quadra Bicentenário.

O Governo do Crato, através da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SEJU), e com o apoio da Secretaria Municipal de Educação (SME), realiza a competição, que acontece de 09 a 14 de abril, com jogos de futsal, vôlei, handebol e basquete. Neste ano, o evento contará com a participação de 17 escolas, em duas categorias: 12 a 14 anos e 15 a 17 anos.

Com informação da A.I