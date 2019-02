Jornal Alerta Geral: descaso da Cagece em Tauá chega ao 3º dia

Descaso da Cagece preocupa moradores de Tauá

Juiz da 3º Vara da Comarca de Tauá, Dr. Pedro Augusto Teixeira Dias, despachou nessa quinta-feira, 7, um pedido de anulação do processo que cassou o mandato do ex-gestor, Dr. Carlos Windson pela Câmara Municipal. De acordo com o correspondente do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), Alverne Lacerda, o juiz indeferiu o pedido alegando que não há nenhuma novidade no processo.

Alverne relatou, também, um problema que foi discutido durante toda essa semana, onde a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece) demonstra pouco interesse em conter o vazamento de água na cidade de Tauá. Segundo ele, a Cagece economiza na eficiência e abusa da negligencia. Até a manhã desta sexta-feira, o vazamento continua.

A redação do Jornal Alerta Geral passou a semana tentando entrar em contato com a Cagece, mas, até o momento, não houve resposta.

Sobre o assunto:

