Jornal Alerta Geral: Oposição a Camilo ameaça implodir

O Bate Papo Político da edição desta sexta-feira, 23, do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 103.4 – Expresso Grande Fortaleza + 24 emissoras no Interior) destacou o assunto político do momento no Ceará: o discurso que o deputado estadual Capitão Wagner (PROS) fez na Assembleia Legislativa do Estado nessa quinta, 22.

Wagner, de forma enfática, cobrou os partidos de oposição do Ceará para que eles fossem verdadeiramente de oposição. O recado foi dirigido a cúpula estadual do PSDB, partido no qual o parlamentar era cogitado para se filiar e disputar a eleição ao Governo do Estado como oposição neste ano. Wagner, contudo, filiou-se ao PROS nesta semana.

O deputado estadual se mostrou irritado com as declarações do presidente da Executiva Regional do PSDB, Francini Guedes, que o criticou pelo gesto isolado de se filiar ao PROS, o que, na visão do tucano, criou dificuldades para se criar uma chapa de oposição ao Governo do Estado. Para o jornalista Beto Almeida, o discurso de Wagner “implodiu” a oposição, que se articulava e via o agora filiado ao PROS como o principal candidato a desbancar o governador Camilo Santana (PT) nas eleições pelo Governo do Estado nas eleições deste ano.

O Capitão Wagner disse ainda que não se sujeita a exigências e ressaltou que sua decisão de filiar ao PROS não foi errada. O discurso do parlamentar mostra que a oposição – formada por PSDB, PSD, SD, além do PROS – perdeu a sintonia e que Wagner deve mesmo tentar uma vaga na Câmara Federal e não disputar as eleições como candidato a governador. Para Beto Almeida, Capitão Wagner evidenciou, em sua fala nessa quinta na AL, a “fratura exposta” na oposição.

Esta matéria está em atualização