Jornal Alerta Geral: violência contra a mulher enche Fórum de Tauá com medidas protetivas

O Fórum de Justiça de Tauá, na Região Metropolitana, conta com 4 varas e pode receber os mais diversos tipos de ações jurídicas, no entanto, a maior demanda para os oficiais de justiça nesse momento são medidas protetivas.

Essas medidas são, geralmente, pedidos de mulheres que se sentem ameaçadas pelos seus companheiros, sendo atos que resultem lesão física, psicológica ou sexual.

Por conta disso, diversos há diversos pedidos de medidas protetivas no acumuladas no Fórum de Tauá. O correspondente do Jornal Alerta Geral, Alverne Lacerda, trás todas as informações para você: