José Sarto anuncia chapa para comando da Assembleia

O deputado José Sarto (PDT) anunciou nessa quarta-feira, 30, durante entrevista coletiva no Comitê de Imprensa da Assembleia Legislativa, os nomes que compõem a chapa que concorrerá à eleição da Mesa Diretora da Casa para os próximos dois anos. A chapa, conforme anunciado, foi formada após acordo entre os partidos com representação no Parlamento estadual. A eleição será uma mera formalidade uma vez que acontece com chapa única.

