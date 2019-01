José Sarto: Camilo Santana não pode deixar de ouvir as críticas

“O maior inimigo do homem é ele mesmo. Quando Júlio Cesar entrava em Roma, ele tinha uma pessoa para sempre lembra-lo das suas deficiências e não se deixar encantar pelos afagos da multidão”. Foi desse modo que o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa (AL) José Sarto falou, em entrevista concedida ao Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior) desta quinta-feira (17), que o governador Camilo Santana deve ter cuidado para não se blindar as críticas.

Na entrevista, o deputado também ressaltou que a Segurança Pública passa, agora, por um momento crítico. Porém, reconheceu que o Governo do Estado, sob o comando do governador Camilo Santana, tem enfrentado “sem titubear” e com tolerância zero a maior onda de violência já registrada na história do Ceará.

“O Ceará hoje é um laboratório nacional e internacional [no combate ao crime organizado]”. Afirmou Sarto.

O presidente da AL ainda parabenizou as Forças de Segurança pela maneira, segundo ele, altruísta que estão lidando no combate ao crime. Reforçou ver todos os dias agentes de segurança, policiais militares, civis, corpo de bombeiros, perícia forense e agentes penitenciários empenhados no combate.

“Eu quero aqui registar o meu reconhecimento e certamente o reconhecimento da população cearense”. Acrescentou Sarto.

Para o deputado, o governador Camilo está tem razão em adotar essas medidas, endurecendo o discurso e não recuando no combate ao crime organizado. No entanto, o Camilo pode estar correndo um risco.

“O risco que corre qualquer governo que tenha uma maioria esmagadora é que se faça um cinturão em torno desse governo para ele não ouvir as críticas”. Afirmou o deputado.

Para o presidente da AL, a oposição tem papel fundamental e continuar criticando, enquanto os aliados não podem fechar os olhos e “balançar a cabeça por balançar”.

